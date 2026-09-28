В Рязани объяснили нестабильную работу валидаторов в общественном транспорте

Рязанец обратил внимание на проблемы в работе общественного транспорта, отметив, что в большинстве троллейбусов установлены валидаторы, которые не функционируют. Жалоба опубликована в соцсетях. По словам рязанца, пассажиры вынуждены передавать свои банковские карты через третьих лиц водителю, несмотря на установленные в транспорте валидаторы для бесконтактной оплаты. В горадминистрации пояснили, что система бесконтактной оплаты проезда «не всегда работает стабильно» из-за технических ограничений, связанных с качеством подключения к мобильной сети.

Рязанец обратил внимание на проблемы в работе общественного транспорта, отметив, что в большинстве троллейбусов установлены валидаторы, которые не функционируют. Жалоба опубликована в соцсетях.

По словам рязанца, пассажиры вынуждены передавать свои банковские карты через третьих лиц водителю, несмотря на установленные в транспорте валидаторы для бесконтактной оплаты.

В горадминистрации пояснили, что система бесконтактной оплаты проезда «не всегда работает стабильно» из-за технических ограничений, связанных с качеством подключения к мобильной сети. По этой причине некоторые терминалы временно отключаются во избежание некорректного списания денежных средств со счетов пассажиров.

Также в ведомстве уточнили, что на данный момент валидаторы установлены и функционируют только в 15 троллейбусах. При этом использование автоматизированной системы оплаты не требуется, если в салоне работает кондуктор, принимающий оплату традиционным способом.

Напомним, первые валидаторы в рязанском транспорте установили в марте 2024 года в десяти троллейбусах. Для оплаты проезда они заработали в Рязани в мае 2025 года.

После жалоб о проблеме с оплатой проезда в троллейбусах через валидаторы, в мэрии объясняли, что они не работают из-за кондукторов в салоне.