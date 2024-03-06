В мэрии рассказали об установке валидаторов в десяти рязанских троллейбусах
Отмечается, что теперь оплачивать проезд пассажиры могут без участия водителя или кондуктора.
В общественном транспорте Рязани впервые установили стационарные валидаторы. Оборудование для самостоятельной оплаты проезда появилось в 10 троллейбусах МАЗ на разных маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что теперь оплачивать проезд пассажиры могут без участия водителя или кондуктора. Все, что требуется, — приложить карту к терминалу при входе в салон.
Пока валидаторы работают в тестовом режиме.
Если эксперимент окажется удачным, муниципальное предприятие «Управление Рязанского троллейбуса» планирует приобрести еще устройства и оснастить ими часть транспорта.