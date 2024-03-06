В мэрии рассказали об установке валидаторов в десяти рязанских троллейбусах

Отмечается, что теперь оплачивать проезд пассажиры могут без участия водителя или кондуктора.

В общественном транспорте Рязани впервые установили стационарные валидаторы. Оборудование для самостоятельной оплаты проезда появилось в 10 троллейбусах МАЗ на разных маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что теперь оплачивать проезд пассажиры могут без участия водителя или кондуктора. Все, что требуется, — приложить карту к терминалу при входе в салон.

Пока валидаторы работают в тестовом режиме.

Если эксперимент окажется удачным, муниципальное предприятие «Управление Рязанского троллейбуса» планирует приобрести еще устройства и оснастить ими часть транспорта.