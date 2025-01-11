Рязанцы рассказали о проблеме с оплатой проезда в троллейбусах через валидаторы

По словам местного жителя, пассажиры не понимают, где находится устройство, ведь указатели отсутствуют. Кроме того, экраны валидаторов тусклые. Надпись о том, что оплата прошла, сразу пропадает.

Рязанцы рассказали о проблеме с оплатой проезда в троллейбусах МАЗ через валидаторы. Об этом они написали в субботу, 11 января, в соцсетях.

В публикации сказано, что пассажиры не понимают, где находится устройство для оплаты, ведь указатели отсутствуют.

Кроме того, по словам рязанца, экраны валидаторов тусклые. Надпись о том, что оплата прошла, сразу пропадает. «В итоге непонятно, оплатил ли ты», — сетует местный житель.

Он отметил, что случайно дважды оплатил проезд.

«Мне 24 года, я оплатил два раза, только после второго раза я успел увидеть, что оплата прошла. Сами понимаете, что происходит с пенсионерами, которые держат там карту очень долго и с них списывается несколько платежей. Если уж и внедрять такой способ оплаты, то необходимо делать это по уму», — заключили в посте.