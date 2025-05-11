В Рязани заработали первые валидаторы в общественном транспорте
Оплатить проезд без кондуктора и водителям можно в троллейбусе № 16а. Также принимается оплата наличными. Деньги принимает водитель. Ранее рязанцы жаловались на проблемы при оплате проезда с помощью валидаторов. Позже в мэрии заявили, что они не работаю из-за кондукторов.
В Рязани заработали первые валидаторы в общественном транспорте. Об этом 11 мая сообщили в соцсетях.
Оплатить проезд без кондуктора и водителям можно в троллейбусе № 16а. Также принимается оплата наличными. Деньги принимает водитель.
Ранее рязанцы жаловались на проблемы при оплате проезда с помощью валидаторов. Позже в мэрии заявили, что они не работаю из-за кондукторов.