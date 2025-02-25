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Мэрия: валидаторы в троллейбусах Рязани не работают из-за кондукторов в салоне
Губернатор Павел Малков зачитал обращение из социальных сетей. Рязанец спросил, когда заработают валидаторы в общественном транспорте и приложил фото техники, на которой было написано, что она недоступна для использования.

На заседании регправительства рассказали, что валидаторы в салонах троллейбусов Рязани могут не работать только в случае присутствия кондукторов в транспорте. Об этом заявил первый замглавы городской администрации Дмитрий Лощинин.

Губернатор Павел Малков зачитал обращение из социальных сетей. Рязанец спросил, когда заработают валидаторы в общественном транспорте и приложил фото техники, на которой было написано, что она недоступна для использования.

Замглавы Лощинин пояснил, что все терминалы для бесконтактной оплаты проезда находятся в рабочем режиме.

«Оплата проезда через валидатор недоступна только в том случае, если в салоне работает кондуктор», — сказал он.

Глава региона поручил проконтролировать ситуацию.

По словам Лощинина, «УРТ» планирует увеличить число машин с валидаторами на всех маршрутах. Сейчас в Рязани 15 троллейбусов оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Они установлены на поручнях около всех трех дверей транспорта. В основном устройства работают на маршруте № 1, но встречаются и на других.

Ранее рязанцы жаловались на проблемы при оплате проезда с помощью валидаторов.