За соблюдением системы «чет-нечет» на рязанских АЗС следят дружинники

Отмечается, что дружинники помогают водителям на АЗС города: подсказывают, куда лучше направиться, и перенаправляют потоки машин. «Благодаря этому движение остается спокойным, а очереди — короче», — указали в сообщении. Напомним, на АЗС в Рязани и Рязанском округе с 28 августа действует система «чет-нечет». Порядок заправки ведется по последней цифре госномера. Текст официального постановления можно прочитать по ссылке. Также ранее стало известно, что на заправках начали работать волонтеры.

За соблюдением системы «чет-нечет» на АЗС в Рязани следит народная дружина. Об этом сообщили в соцсетях общественного объединения.

Отмечается, что дружинники помогают водителям на АЗС города: подсказывают, куда лучше направиться, и перенаправляют потоки машин.

«Благодаря этому движение остается спокойным, а очереди — короче», — указали в сообщении.

Напомним, на АЗС в Рязани и Рязанском округе с 28 августа действует система «чет-нечет». Порядок заправки ведется по последней цифре госномера. Текст официального постановления можно прочитать по ссылке.

Также ранее стало известно, что на АЗС в городе начали работать волонтеры.

Корреспондент РЗН.инфо посетила несколько рязанских автозаправочных станций, чтобы выяснить, как на практике работает новая система продажи бензина в Рязани. На деле оказалось, что механизм просто не заработал.

Фото: группа «Народная Дружина | Рязань» в «ВК».