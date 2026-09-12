За соблюдением системы «чет-нечет» на рязанских АЗС следят дружинники

За соблюдением системы «чет-нечет» на АЗС в Рязани следит народная дружина. Об этом сообщили в соцсетях общественного объединения.
Отмечается, что дружинники помогают водителям на АЗС города: подсказывают, куда лучше направиться, и перенаправляют потоки машин.
«Благодаря этому движение остается спокойным, а очереди — короче», — указали в сообщении.
Напомним, на АЗС в Рязани и Рязанском округе с 28 августа действует система «чет-нечет». Порядок заправки ведется по последней цифре госномера. Текст официального постановления можно прочитать по ссылке.
Также ранее стало известно, что на АЗС в городе начали работать волонтеры.
Корреспондент РЗН.инфо посетила несколько рязанских автозаправочных станций, чтобы выяснить, как на практике работает новая система продажи бензина в Рязани. На деле оказалось, что механизм просто не заработал.
Фото: группа «Народная Дружина | Рязань» в «ВК».