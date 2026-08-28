Опубликовано постановление Малкова о графике продажи топлива по номерам в Рязани

Отмечается, что регион учитывается не будет, а недавно купленным машинам без регистрации продавать топливо станут по документам о приобретении. Заливать топливо намерены только в бак.

Опубликовано постановление губернатора о графике продажи топлива по номерам в Рязани. Документ с подписью Павла Малкова разместили на сайте «Рязанских ведомостей».

«Ввести с 00 часов 00 минут 28.08.2026 на АЗС, расположенных на территории Рязани, Рязанского округа (за исключением трасс федерального значения), график отпуска топлива: по четным и нечетным календарным дням по последней цифре госзнака транспортного средства, в том числе нестандартных номерных знаков — транзитных, иностранных, старого образца: в четные календарные дни — с четной последней цифрой: 0, 2, 4, 6, 8; в нечетные — с нечетной последней цифрой: 1, 3, 5, 7, 9», — говорится в документе.

Отмечается, что регион учитывается не будет, а недавно купленным машинам без регистрации продавать топливо станут по документам о приобретении.

Заливать топливо намерены только в бак.

«Временный порядок отпуска топлива на АЗС не распространяется на автотранспорт экстренных оперативных, коммунальных, дорожных служб, силовых ведомств, школьные автобусы и общественный транспорт», — говорится в постановлении.

Ранее Малков заявил, что механизм будет действовать только во время дефицита топлива.