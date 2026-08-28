Опубликовано постановление Малкова о графике продажи топлива по номерам в Рязани

Опубликовано постановление губернатора о графике продажи топлива по номерам в Рязани. Документ с подписью Павла Малкова разместили на сайте «Рязанских ведомостей».
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Отмечается, что регион учитывается не будет, а недавно купленным машинам без регистрации продавать топливо станут по документам о приобретении.
Заливать топливо намерены только в бак.
«Временный порядок отпуска топлива на АЗС не распространяется на автотранспорт экстренных оперативных, коммунальных, дорожных служб, силовых ведомств, школьные автобусы и общественный транспорт», — говорится в постановлении.
Ранее Малков заявил, что механизм будет действовать только во время дефицита топлива.