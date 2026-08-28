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На рязанских АЗС начали работать волонтёры
В Рязани на трех заправках начали работать волонтёры: регулируют движение очереди; следят за соблюдением ограничений; помогают маломобильным гражданам; раздают воду; подсказывают, сколько осталось бензина на АЗС, чтобы люди не стояли зря", — отметил политик. Губернатор подчеркнул, что волонтеры будут появляться и на других заправках. «Ситуация непростая, не всё зависит от нас, но то, что зависит — то мы делаем в полном объеме», — заключил Малков.

На рязанских АЗС начали работать волонтёры. Об этом во время прямого эфира завил губернатор Павел Малков.

«Проблема с топливом действительно есть, его не совсем хватает. Мы постоянно работаем над тем, чтобы выжать максимум для нашего региона, чтобы увеличить поставки топлива в Рязанскую область…

В Рязани на трех заправках начали работать волонтёры: регулируют движение очереди; следят за соблюдением ограничений; помогают маломобильным гражданам; раздают воду; подсказывают, сколько осталось бензина на АЗС, чтобы люди не стояли зря», — отметил политик.

Губернатор подчеркнул, что волонтеры будут появляться и на других заправках.

«Ситуация непростая, не всё зависит от нас, но то, что зависит — то мы делаем в полном объеме», — заключил Малков.

Ранее в Рязани и Рязанском округе ввели график продажи топлива по номерам.