В Рязани начнут продавать топливо по номерам

Система начнёт действовать с 28 августа. Она коснётся только Рязани и Рязанского округа, на федеральных трассах и в других населенных пунктах бензин будут продавать по старой схеме.

В Рязани начнут продавать топливо по номерам. Об этом 27 августа заявил губернатор Павел Малков.

«Чтобы сократить очереди вводим систему чёт/нечёт. В чётные дни будут заправляться водители с чётными номерами, а в нечётные — нечётными», — заявил губернатор Павел Малков.

Система начнёт действовать с 28 августа. Она коснётся только Рязани и Рязанского округа, на федеральных трассах и в других населенных пунктах бензин будут продавать по старой схеме.

Механизм будет действовать только во время дефицита топлива.

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