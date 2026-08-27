Рязанцам разъяснили порядок продажи топлива по системе «чёт-нечёт»

Механизм начнет действовать с 28 августа на АЗС в Рязани и Рязанском округе. Порядок заправки будет вестись по последней цифре госномера, уточнил Малков. «В чётные дни смогут заправляться автомобили с чётной последней цифрой номера, в нечётные дни — с нечётной», — указал глава региона. Напомним, о введении системы «чёт-нечёт» Малков сообщил во время прямого эфира, который состоялся 27 августа. На федеральных трассах и в других населенных пунктах региона бензин будут продавать по старой схеме. Механизм будет действовать только во время дефицита топлива.

Рязанцам разъяснили порядок продажи топлива по системе «чёт-нечёт». Об этом написал 27 августа губернатор Павел Малков.

Механизм начнет действовать с 28 августа на АЗС в Рязани и Рязанском округе. Порядок заправки будет вестись по последней цифре госномера, уточнил Малков.

«В чётные дни смогут заправляться автомобили с чётной последней цифрой номера, в нечётные дни — с нечётной», — указал глава региона.

Напомним, о введении системы «чёт-нечёт» Малков сообщил во время прямого эфира, который состоялся 27 августа. На федеральных трассах и в других населенных пунктах региона бензин будут продавать по старой схеме.

Механизм будет действовать только во время дефицита топлива.