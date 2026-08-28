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Сроки сдачи новых рязанских школ снова изменились
«Сроки сдачи школы в Семчине скорректировались. Сейчас техническая готовность объекта — 70%, ориентируемся на завершение работ к следующему лету. С 1 сентября 2027 года школу откроем», — отметил политик. По его словам, в микрорайоне Олимпийский школа готова на 70%, её возведение намерены завершить до конца года, её планируют открыть к 1 сентября 2027 года. «По школе в ДПР 7-7А ситуация непростая, там предыдущий подрядчик сорвал сроки, пришлось с ним расторгаться, в июле заключили новый контракт с другим подрядчиком. Планируем завершить строительство этой школы до конца 2027 года», — отметил политик.

Сроки сдачи новых рязанских школ снова изменились. Об этом губернатор Павел Малков рассказал во время прямого эфира.

«Сроки сдачи школы в Семчине скорректировались. Сейчас техническая готовность объекта — 70%, ориентируемся на завершение работ к следующему лету. С 1 сентября 2027 года школу откроем», — отметил политик.

По его словам, в микрорайоне Олимпийский школа готова на 70%, её возведение намерены завершить до конца года, её планируют открыть к 1 сентября 2027 года.

«По школе в ДПР 7-7А ситуация непростая, там предыдущий подрядчик сорвал сроки, пришлось с ним расторгаться, в июле заключили новый контракт с другим подрядчиком. Планируем завершить строительство этой школы до конца 2027 года.

В школе № 28 тоже подрядчик подвел, пришлось менять, завершить объект планируем к концу 2027 года. Второй корпус Дядьковской школы будет введен в эксплуатацию в 2028 году», — отметил политик.

По его словам, школу для одарённых детей в Рязани намерены открыть в 2027 году.

Губернатор также рассказал, что в Касимове школа готова на 90%.

«Там были проблемы с подрядчиком, Госстройнадзор выявил нарушения при строительстве, нарушения устраняли, подрядчика привлекли к ответственности. Работы продолжаются, к 1 сентября уже не успели, я думаю, что во второй четверти дети в эту школу обязательно пойдут», — пообещал Малков.

Ранее школы в Семчине и Олимпийском городке планировали сдать к 1 сентября 2026 года. Изначально построить школы Олимпийском, Семчине и Касимове планировали до конца 2024 года.

Позже сроки сдачи неоднократно сдвигали.