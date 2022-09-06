Строительство школы в Касимове обойдется в 1,3 млрд рублей. Об этом сообщила и.о. главы администрации Светлана Андреева за заседании правительства.
Врио губернатора Павел Малков сообщил о жалобе касимовцев из микрорайона Сиверка на нехватку школ.
Андреева заявила, что строительство школы на 960 мест планируется в центре города.
«В настоящий момент разрабатывается проекто-сметная документация. Стоимость работ — 1 млрд 300 млн рублей. К строительству школы в микрорайоне Сиверка будем возвращаться после введения в эксплуатацию новой школы в центре города, если в этом будет необходимость», — отметила глава администрации.
Глава регионального минобра Ольга Щетинкина заявила, что средства уже выделены федеральным бюджетом.
Напомним, школу начнут строить в 2023 году, а завершат в 2024.