В парке у пруда «Серая шейка» заметили новые беседки и шезлонги
Новые беседки с лавочками и деревянные шезлонги засняли 27 августа. Ранее стало известно, что в рамках благоустройства пруда «Серая Шейка» запланированы работы по донаполнению территории малыми архитектурными формами и восстановлению поврежденных элементов благоустройства. Кроме того, сотрудники мэрии очистили водоем от мусора. Позже сообщалось, что на набережной начали ремонтировать настилы и развалившиеся дорожки.
В парке у пруда «Серая шейка» заметили новые беседки и шезлонги. Пост об этом опубликован в соцсетях.
Новые беседки с лавочками и деревянные шезлонги засняли 27 августа.
Ранее стало известно, что в рамках благоустройства пруда «Серая Шейка» запланированы работы по донаполнению территории малыми архитектурными формами и восстановлению поврежденных элементов благоустройства. Кроме того, сотрудники мэрии очистили водоем от мусора.
Позже сообщалось, что на набережной начали ремонтировать настилы и развалившиеся дорожки.
Также напомним, рязанцы были обеспокоены состоянием Черезовских прудов, где массово гибли черепахи. Позже администрация города провела проверку. Специалисты отобрали пробы воды: показатели в норме.