В парке у пруда «Серая шейка» заметили новые беседки и шезлонги

Новые беседки с лавочками и деревянные шезлонги засняли 27 августа. Ранее стало известно, что в рамках благоустройства пруда «Серая Шейка» запланированы работы по донаполнению территории малыми архитектурными формами и восстановлению поврежденных элементов благоустройства. Кроме того, сотрудники мэрии очистили водоем от мусора. Позже сообщалось, что на набережной начали ремонтировать настилы и развалившиеся дорожки.

В парке у пруда «Серая шейка» заметили новые беседки и шезлонги. Пост об этом опубликован в соцсетях.

Новые беседки с лавочками и деревянные шезлонги засняли 27 августа.

Ранее стало известно, что в рамках благоустройства пруда «Серая Шейка» запланированы работы по донаполнению территории малыми архитектурными формами и восстановлению поврежденных элементов благоустройства. Кроме того, сотрудники мэрии очистили водоем от мусора.

Позже сообщалось, что на набережной начали ремонтировать настилы и развалившиеся дорожки.

Также напомним, рязанцы были обеспокоены состоянием Черезовских прудов, где массово гибли черепахи. Позже администрация города провела проверку. Специалисты отобрали пробы воды: показатели в норме.