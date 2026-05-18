В администрации сообщили о результатах проверки Черезовских прудов в Рязани

После жалоб жителей на гибель черепах и мусор в Черезовских прудах администрация провела проверку. Специалисты отобрали пробы воды: показатели в норме. В водоеме обнаружили популяцию живых маленьких черепах, одну погибшую особь направили на экспертизу. Также провели уборку мусора — в основном убрали остатки еды и полиэтиленовые пакеты. Ранее жители сообщали о примерно двадцати мертвых черепахах и радужных разводах на воде. В администрации обещали позже сообщить результаты экспертизы.

Об этом сообщили в пресс-службе РРОО «Регион для жизни».

Фото: РРОО «Регион для жизни».