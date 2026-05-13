Рязанцы обеспокоены состоянием Черезовских прудов, где массово гибнут черепахи

Жители Дашково-Песочни обеспокоены состоянием Черезовских прудов, где массово гибнут черепахи. Об этом сообщает «Регион для жизни».

Как отмечается, в мае власти объявили новый тендер на благоустройство прудов на сумму 10,1 миллиона рублей, обещая установить асфальт, беговые дорожки, беседки и качели.

Местные жители недовольны тем, что благоустройство свелось к «косметике», в то время как экология прудов остается без внимания. Хотя в 2022 году пруды получили 33 миллиона рублей на улучшения, состояние водоёмов продолжает ухудшаться: дорожки осыпаются, настилы ломаются, а вода загрязнена.

В сообщении также упомянули, что чиновники чаще всего упоминают лишь один из прудов — «Серую Шейку», в то время как три других водоема остаются забытыми. В них можно увидеть покрышки, строительный мусор и радужные разводы на воде. Гибель черепах стала следствием этого загрязнения. Ранее в этих водоемах гибли утки, а теперь и черепахи.