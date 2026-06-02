В Рязани очистили от мусора пруд «Серая шейка»

В Рязани на пруду «Серая шейка» прошла экологическая акция. В уборке приняли участие сотрудники отдела природопользования и экологии департамента благоустройства администрации города, а также представители МУП «РМПТС». Во время акции участники собрали и извлекли из воды около 3 кубометров мусора. Среди отходов были пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты и другой бытовой мусор. В администрации Рязани напомнили жителям о необходимости бережно относиться к природе и соблюдать чистоту в местах отдыха.

