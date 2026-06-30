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У пруда «Серая шейка» стартовали работы по благоустройству
По словам местных жителей, на набережной начали ремонтировать настилы и развалившиеся дорожки. Ранее стало известно, что в рамках благоустройства пруда «Серая Шейка» запланированы работы по донаполнению территории малыми архитектурными формами и восстановлению поврежденных элементов благоустройства.

У пруда «Серая шейка» в Рязани стартовали работы по благоустройству. Об этом сообщили 30 июня в соцсетях.

По словам местных жителей, на набережной начали ремонтировать настилы и развалившиеся дорожки.

Ранее стало известно, что в рамках благоустройства пруда «Серая Шейка» запланированы работы по донаполнению территории малыми архитектурными формами и восстановлению поврежденных элементов благоустройства. Кроме того, сотрудники мэрии очистили водоем от мусора.

Кроме того, напомним, рязанцы были обеспокоены состоянием Черезовских прудов, где массово гибли черепахи. Позже администрация города провела проверку. Специалисты отобрали пробы воды: показатели в норме.