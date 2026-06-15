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В мэрии Рязани рассказали, что очистка дна Черезовских прудов не планируется
В ответ на запрос указано, что пруды не приняты в муниципальную собственность из-за наличия гидравлической связи с безымянным ручьем. В документе также сообщается о качестве воды в прудах: исследования показывают, что она не соответствует гигиеническим нормативам для рекреационного водопользования, что запрещает купание. Информация о запрете размещается ежегодно в начале купального сезона. Несмотря на отсутствие планов по очистке дна водоемов, администрация проводит регулярные работы по уборке берегов и водной глади от мусора. В рамках благоустройства пруда «Серая Шейка» запланированы работы по донаполнению территории малыми архитектурными формами и восстановлению поврежденных элементов благоустройства.

В администрации Рязани подтвердили планы по восстановлению благоустройства Черезовских прудов, однако очистка их дна от донных отложений и болотной растительности не рассматривается. Об этом сообщили в пресс-службе «Региона для жизни».

В ответ на запрос указано, что пруды не приняты в муниципальную собственность из-за наличия гидравлической связи с безымянным ручьем.

В документе также сообщается о качестве воды в прудах: исследования показывают, что она не соответствует гигиеническим нормативам для рекреационного водопользования, что запрещает купание. Информация о запрете размещается ежегодно в начале купального сезона.

Несмотря на отсутствие планов по очистке дна водоемов, администрация проводит регулярные работы по уборке берегов и водной глади от мусора. В рамках благоустройства пруда «Серая Шейка» запланированы работы по донаполнению территории малыми архитектурными формами и восстановлению поврежденных элементов благоустройства.

Напомним, рязанцы обеспокоились состоянием Черезовских прудов, где массово гибли черепахи. Плозже администрация города провела проверку Черезовских прудов. Специалисты отобрали пробы воды: показатели в норме. Однако власти Рязани пообещали очистить водоем.

Фото: РРОО «Регион для жизни».