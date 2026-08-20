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Сроки сдачи поликлиники в Песочне и школы в Дядькове перенесли
Отмечается, что поликлинику введут в эксплуатацию в 2027 году. В этом году планируют завершить основные строительные работы, а в следующем — оснастить оборудованием. Школу в Дядькове введут в эксплуатацию в 2028 году. Со ссылкой на министра финансов региона Марину Наумову отмечается, что перенос финансирования связан с методическими рекомендациями Минфина РФ по программам оздоровления финансов. Ведомство рекомендовало регионам перенести на более поздние сроки расходы областных бюджетов на строительство.

Сроки сдачи поликлиники больницы № 11 в Песочне и школы в селе Дядьково Рязанского округа перенесли. Об этом 19 августа сообщила «МедиаРязань» со ссылкой на заседание облдумы.

Отмечается, что поликлинику введут в эксплуатацию в 2027 году. В этом году планируют завершить основные строительные работы, а в следующем — оснастить оборудованием.

Школу в Дядькове введут в эксплуатацию в 2028 году. Со ссылкой на министра финансов региона Марину Наумову отмечается, что изменение сроков связано с методическими рекомендациями Минфина РФ по программам оздоровления финансов. Ведомство рекомендовало регионам перенести на более поздние сроки расходы областных бюджетов на строительство.

«Объект будет строиться и достроится, но сегодня мы должны провести мероприятия по приоритизации расходов, изыскать источники для того, чтобы финансировать важнейшие расходы, которые сегодня должны нести регионы», — приводятся слова Наумовой.

Напомним, что на строительство нового корпуса для школы в Дядькове выделяли один миллиард 250 миллионов 148 тысяч 627 рублей. Заказчиком выступило МКУ «Управление капитального строительства Рязанского муниципального района».

Говорилось, что работы планируют завершить до 6 сентября 2026 года. Позже подрядчику строительства нового корпуса школы в Дядькове внесли представление.

Строительство поликлиники № 11 началось в 2024 году. Объект должны были сдать в сентябре 2025 года, затем срок перенесли на декабрь. При этом подрядчик продолжал срывать сроки. Контракт с ним расторгли, после чего объявили новый тендер.

Достраивает поликлинику за 1,4 миллиарда рублей ООО «Проект-Феникс». Согласно документам, работы должны были завершить до 11 декабря 2026 года.