Подрядчику строительства нового корпуса школы в Дядькове внесли представление

Прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов провел выездное совещание в селе Дядьково с участием главы райадминистрации Дмитрия Хотенцева и представителя подрядчика. На встрече обсуждались проблемные вопросы, связанные со строительством нового корпуса школы. «В рамках выезда дана оценка качеству производимых работ и срокам их выполнения, соответствию используемых материалов нормативным требованиям, возможным рискам неисполнения контракта. В связи с неудовлетворительными темпами строительства подрядчику и заказчику внесены представления об устранении выявленных нарушений», — указано в сообщении.

Подрядчику строительства нового корпуса школы в селе Дядьково Рязанского округа внесли представление. Об этом сообщили 7 июля в пресс-службе облпрокуратуры.

Прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов провел выездное совещание в селе Дядьково с участием главы райадминистрации Дмитрия Хотенцева и представителя подрядчика. На встрече обсуждались проблемные вопросы, связанные со строительством нового корпуса школы.

«В рамках выезда дана оценка качеству производимых работ и срокам их выполнения, соответствию используемых материалов нормативным требованиям, возможным рискам неисполнения контракта.

В связи с неудовлетворительными темпами строительства подрядчику и заказчику внесены представления об устранении выявленных нарушений», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что новый корпус для школы в Дядькове начнут строить летом 2025. В четырехэтажном здании, рассчитанном на 1050 мест, запланировали разместить спецкабинеты.

На строительство нового корпуса для школы выделяли один миллиард 250 миллионов 148 тысяч 627 рублей. Заказчиком выступило МКУ «Управление капитального строительства Рязанского муниципального района».

Говорилось, что работы планируют завершить до 6 сентября 2026 года.

Кроме того, выделяли деньги на закупку компьютеров для корпуса школы. Планировали приобрести 50 ноутбуков с диагональю экрана не меньше 15,6 дюймов и оперативной памятью не менее 16 гигабайт, а также 162 компьютера.