Минстрой Рязанской области: строительство здания поликлиники в Песочне завершили

В Рязани завершили строительство здания поликлинического отделения горбольницы № 11. Об этом сообщил региональный минстрой. Восьмиэтажный объект расположен на пересечении улицы Сережина гора и Васильевского переулка. «Завершено строительство здания поликлиники. Для открытия объекта необходимо выполнить работы по внутренней отделке помещений, прокладке инженерных сетей, благоустройству территории, а также оснащению поликлиники современным оборудованием и мебелью», — заявили в министерстве. Отмечается также, что принимаются меры по завершению работ в максимально короткий срок.

Напомним, филиал горбольницы № 11 начали строить в марте 2024 года. Медучреждение рассчитано на 1200 посещений в смену. Кроме того, в здании обустроят травмпункт и дневной стационар.

Ввести объект в эксплуатацию планировали до 30 сентября 2025 года. Позже дату перенесли. В региональном минстрое отметили, что срок окончания работ — декабрь 2025 года.

В начале 2026 года в пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что подрядчик снова сорвал сроки строительства филиала горбольницы № 11.