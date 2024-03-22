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В Рязани начали строить филиал поликлиники больницы № 11
Подрядчик выполнил отрывку котлована, а сейчас рабочие забивают пробные сваи, уточнили в Госстройнадзоре.

В Рязани начали строить филиал поликлинического отделения больницы № 11. Об этом сообщила пресс-служба Госстройнадзора региона.

«Подрядная организация выполнила отрывку котлована, в настоящее время забивают пробные сваи», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно о планах Минздрава о строительстве поликлиники в Песочне в 2024 году, в 2025 году ее планируется ввести в эксплуатацию. Уточняется, что это будет восьмиэтажное здание. Медучреждение рассчитано на 1200 посещений в смену, там будет травмпункт и дневной стационар. Строительство ведется на персечении улиц Сережина гора и Васильевского переулка.