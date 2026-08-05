Определен новый подрядчик для стройки поликлиники № 11 в Рязани

Достраивать поликлинику за 1,4 миллиарда рублей будет ООО «Проект-Феникс». Фирма зарегистрирована в 2016 году в Грозном и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Контракт уже заключили. Согласно сервису «Rusprofile», единственный учредитель и генеральный директор компании — Бисаев Шаруди Русланович, который полностью контролирует управление. Выручка в 2025 году составила 1,82 млрд рублей (+36,5% к предыдущему году), чистая прибыль выросла с 3,2 млн до 39,5 млн рублей. При этом финансовая устойчивость оценивается как рискованная: коэффициент автономии составляет 0,23, что говорит о зависимости от заемного капитала.

Определен новый подрядчик для достройки филиала поликлиники № 11 в Песочне. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Достраивать поликлинику за 1,4 миллиарда рублей будет ООО «Проект-Феникс». Фирма зарегистрирована в 2016 году в Грозном и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Контракт уже заключили.

Согласно сервису «Rusprofile», единственный учредитель и генеральный директор компании — Бисаев Шаруди Русланович, который полностью контролирует управление. Выручка в 2025 году составила 1,82 млрд рублей (+36,5% к предыдущему году), чистая прибыль выросла с 3,2 млн до 39,5 млн рублей. При этом финансовая устойчивость оценивается как рискованная: коэффициент автономии составляет 0,23, что говорит о зависимости от заемного капитала.

Строительство поликлиники № 11 началось в 2024 году, но столкнулось с проблемами. Изначально объект должны были сдать в сентябре 2025 года, затем срок перенесли на декабрь 2025 года. Однако предыдущий подрядчик продолжал срывать сроки — к апрелю 2026 года был завершен лишь каркас здания. Контракт с ним расторгли, после чего объявили новый тендер.

Согласно документам, стройку должны завершить до 11 декабря 2026 года. Планируется, что штатная численность поликлиники персонала составит 286 человек. В проекте указано, что в рабочие дни поликлиника будет открыта с 8.00 до 20.00, предусмотрено 1200 посещений в смену.