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На строительство нового корпуса школы в Дядькове потратят более миллиарда рублей
На строительство нового корпуса для школы в Дядькове выделили один миллиард 250 миллионов 148 тысяч 627 рублей. Четырехэтажный корпус школы рассчитан на 1050 мест. В здании обустроят 25 учебных классов и 44 — для специальных предметов. В школе также появятся кабинеты моделирования и прототипирования, кулинарии и домоводства, эстетического воспитания, робототехники, мастерские по обработке тканей, дерева и металла, библиотека, фото- и видеостудии. На территории около корпуса высадят газон, установят малые архитектурные формы, элементы освещения, ограждения, урны и скамейки, обустроят спортивные площадки.

На строительство нового корпуса для школы в Дядькове выделили один миллиард 250 миллионов 148 тысяч 627 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Четырехэтажный корпус школы рассчитан на 1050 мест. Отмечается, что дети будут обучаться только в одну смену. В здании обустроят 25 учебных классов и 44 — для специальных предметов.

В школе также появятся кабинеты моделирования и прототипирования, кулинарии и домоводства, эстетического воспитания, робототехники, мастерские по обработке тканей, дерева и металла, библиотека, фото- и видеостудии. Столовая в новом корпусе рассчитана на 525 мест, актовый зал — на 200.

На территории около корпуса высадят газон, установят малые архитектурные формы, элементы освещения, ограждения, урны и скамейки, обустроят спортивные площадки.

Работы завершат до 6 сентября 2026 года.

Заказчиком выступило МКУ «Управление капитального строительства Рязанского муниципального района».