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Власти одобрили строительство ЖК из 13 пятиэтажек в центре Рязани
Слушания прошли 13 августа. На них стало известно, что в районе Центрального рынка планируется построить 13 пятиэтажных домов. Общая площадь квартир — около 26 тысяч м2. При этом в проекте не предусмотрено строительство соцучреждений. Согласно заключению со слушаний, на них зарегистрировались 13 участников. Рязанцы не возражали против строительства, сказано в документах. После положительных заключений слушаний и их публикации необходимые документы направят в управление градостроительства и архитектуры, а главе администрации — принять решение об утверждении или отклонении изменений.

По итогам публичных слушаний, касающихся изменений в генеральном плане и правил землепользования и застройки города в районе улиц Спартаковская и Кудрявцева, были опубликованы официальные заключения. Информация опубликована в газете «Рязанские ведомости».

Слушания прошли 13 августа. На них стало известно, что в районе Центрального рынка планируется построить 13 пятиэтажных домов. Общая площадь квартир — около 26 тысяч м2. При этом в проекте не предусмотрено строительство соцучреждений.

Согласно заключению со слушаний, на них зарегистрировались 13 участников. Рязанцы не возражали против строительства, сказано в документах.

После положительных заключений слушаний и их публикации необходимые документы направят в управление градостроительства и архитектуры, а главе администрации — принять решение об утверждении или отклонении изменений.

Напомним, в марте 2024 года в нижней части Центрального рынка начали разбирать пустующие павильоны, в апреле стартовали земляные работы. К июню 2025 года начался снос зданий. В мэрии тогда подтвердили демонтаж и установку забора, но разрешений на новое строительство не выдавали. Продавцы сообщали, что их попросили освободить места без объяснений.