Рядом с рязанским Центральным рынком начались земляные работы

Работы ведутся на участке от улицы Горького до улицы Маяковского.

Рядом с Центральным рынком на Лыбедском бульваре начались земляные работы. Об этом в пятницу, 19 апреля, редакции РЗН. инфо сообщили рязанцы.

Работы ведутся от улицы Горького до улицы Маяковского.

Как отметили горожане, на соседней площадке с рынком начали работу трактор и экскаватор. Как ранее сообщала рязанская мэрия, там планируют сделать памп-трек, скейт-площадку и спортивные площадки.

По фотографиям также видно, что крышу павильона Центрального рынка уже разобрали. Однако так до сих пор неизвестно, по какой причине рынок решили переместить и что будет на его месте.

Напомним, 14 марта стало известно, что начали разбирать нижнюю часть рынка. Позже продавцы рынка рассказали, что их попросили переехать без объяснения причин.