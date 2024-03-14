В Рязани начали разбирать Центральный рынок

Разбирать начали нижнюю часть рынка, которая находится около улицы Горького.

В Рязани начали разбирать Центральный рынок. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает «Новая газета».

По данным издания, разбирать начали нижнюю часть рынка, которая находится около улицы Горького.

Отмечается, что рабочие разбирают павильоны-коробки, которые пустуют несколько лет. Торговля ведется только в верхней части Центрального рынка, рядом с улицей Маяковского.

По данным издания, у фирм, работающих на рынке, есть разрешение на право организации здесь розничной торговли, срок которого продлили до 2030 года. Ни о каких других планах по использованию этой земли публично не сообщалось.