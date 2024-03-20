Часть продавцов Центрального рынка Рязани попросили переехать без объяснения причин

Продавцов Центрального рынка попросили переехать с «нижней» части (она находится рядом с улицей Горького) в основную (рядом с храмом) без объяснения причин. Об этом корреспонденту РЗН. Инфо рассказали сами продавцы в среду, 20 марта.
«Мы люди невольные, нам сказали — мы переехали», — отметила торгующая шапками женщина. Для того, чтобы постоянные покупатели не потеряли ее, рязанка сделала вывеску «Шапки с нижнего рынка».
По словам хозяина торговой точки, никаких официальных бумаг продавцам не выдали — все произошло стремительно. Вечером, когда рынок закрывался, торговцам сообщили, что на следующий день они должны разобрать товар и переместиться в другое место.
По словам продавца мужской обуви, также переехавшего с «нижней» части рынка, на площадке работало много людей. Практически все они переехали в центр рынка, но некоторые точки закрыли.
К среде, 20 марта, на площадке у улицы Горького практически не осталось контейнеров. Рабочие уже разбирают крышу павильона.
Напомним, 14 марта стало известно, что начали разбирать нижнюю часть рынка.