На месте Центрального рынка построят 13 домов на «сваях»

13 августа прошли публичные слушания по изменению генплана и правил землепользования и застройки в Рязани. Участки в нижней части Центрального рынка на улицах Спартаковская и Кудрявцева планируется перевести в общественно-жилую зону для строительства пятиэтажного жилого комплекса. Застраивать территорию будет ГК «Единство». На слушаниях представитель заявителей Леонид Баковецкий сообщил, что планируется строительство домов высотой не более 15-16 метров, включая нежилые помещения на первых этажах. Говоря о «нежилых» помещениях, докладчик не упомянул, какого они будут назначения. Судя по проекту, в нем не предусмотрено строительство школ и других социальных учреждений.

13 августа прошли публичные слушания по изменению генплана и правил землепользования и застройки в Рязани. Об этом сообщил корреспондент РЗН.инфо. Участки в нижней части Центрального рынка на улицах Спартаковская и Кудрявцева планируется перевести в общественно-жилую зону для строительства пятиэтажного жилого комплекса. Застраивать территорию будет ГК «Единство».

На слушаниях представитель заявителей Леонид Баковецкий сообщил, что планируется строительство домов высотой не более 15-16 метров, включая нежилые помещения на первых этажах. Говоря о «нежилых» помещениях, докладчик не упомянул, какого они будут назначения. Судя по проекту, в нем не предусмотрено строительство школ и других социальных учреждений. Площадь квартир составит около 26 тысяч квадратных метров, коммерческих помещений — еще 5,5 тысяч.

Судя по рендерам проекта, 13 домов будут стоять на сваях — вровень с дорогой, а не в низине. По словам застройщика, такое решение позволит вписать комплекс в окружающую застройку.

Инициаторами изменений выступили Владислава Турканова, Евгений Занин и городское управление земельных ресурсов. Сама территория уже больше года огорожена забором, и постройки на ней снесены.

Отвечая на вопрос рязанца, представитель застройщика заявил, что все новые коммуникации будут проложены за счет компании, а фасады зданий выполнят из дорогих и износостойких материалов, чтобы сохранить визуальную целостность пространства Лыбедского бульвара.

Окончательное заключение по итогам слушаний будет опубликовано в газете «Рязанские ведомости» в установленный законом срок.

Напомним, в марте 2024 года в нижней части Центрального рынка начали разбирать пустующие павильоны, в апреле стартовали земляные работы. К июню 2025 года начался снос зданий. В мэрии тогда подтвердили демонтаж и установку забора, но разрешений на новое строительство не выдавали. Продавцы сообщали, что их попросили освободить места без объяснений.