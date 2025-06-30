На территории Центрального рынка в Рязани начали сносить здания

На кадрах запечатлена работа техники, которая разбирает строительный мусор. В мэрии РЗН. Инфо пояснили, что сейчас на территории рынка все сносят и разбирают. «Там появится забор по периметру земельного участка. Строительство не ведется. Разрешений не выдавали», — отметили в пресс-службе горадминистрации. Напомним, в марте 2024 года в Рязани начали разбирать Центральный рынокПродавцы рассказали РЗН. Инфо, что их попросили переехать без объяснения причинПозднее на территории начали земляные работы.

На территории Центрального рынка на Лыбедском бульваре начали сносить здания. В этом убедилась корреспондент РЗН. Инфо в понедельник, 30 июня.

На кадрах запечатлена работа техники, которая разбирает строительный мусор.

В мэрии РЗН. Инфо пояснили, что сейчас на территории рынка все сносят и разбирают.

«Там появится забор по периметру земельного участка. Строительство не ведется. Разрешений не выдавали», — отметили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, в марте 2024 года в Рязани начали разбирать Центральный рынок

Продавцы рассказали РЗН. Инфо, что их попросили переехать без объяснения причин

Позднее на территории начали земляные работы.