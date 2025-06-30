На территории Центрального рынка в Рязани начали сносить здания
На кадрах запечатлена работа техники, которая разбирает строительный мусор. В мэрии РЗН. Инфо пояснили, что сейчас на территории рынка все сносят и разбирают. «Там появится забор по периметру земельного участка. Строительство не ведется. Разрешений не выдавали», — отметили в пресс-службе горадминистрации. Напомним, в марте 2024 года в Рязани начали разбирать Центральный рынокПродавцы рассказали РЗН. Инфо, что их попросили переехать без объяснения причинПозднее на территории начали земляные работы.
На территории Центрального рынка на Лыбедском бульваре начали сносить здания. В этом убедилась корреспондент РЗН. Инфо в понедельник, 30 июня.
На кадрах запечатлена работа техники, которая разбирает строительный мусор.
В мэрии РЗН. Инфо пояснили, что сейчас на территории рынка все сносят и разбирают.
«Там появится забор по периметру земельного участка. Строительство не ведется. Разрешений не выдавали», — отметили в пресс-службе горадминистрации.
Напомним, в марте 2024 года в Рязани начали разбирать Центральный рынок
Продавцы рассказали РЗН. Инфо, что их попросили переехать без объяснения причин
Позднее на территории начали земляные работы.