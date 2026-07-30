Медэкспертиза после гибели рязанца в двойном ДТП пришла к новым выводам

Трагедия произошла 22 января 2025 года. По имеющимся данным, погибший многодетный рязанец, управляя автомобилем ВАЗ, сбил лося. После этого в его машину врезался Volkswagen. Водитель иномарки, со слов очевидцев, не стал останавливаться и уехал, а пострадавшего доставили в больницу, где он скончался через несколько дней, не приходя в сознание. Уголовное дело возбудили в мае 2025 года только после публикации РЗН. Инфо.

Дополнительная экспертиза по делу о гибели многодетного рязанца в ДТП около села Шостье Касимовского района пришла к новым заключениям. Документ, подготовленный комиссией экспертов Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения Российской Федерации, есть в распоряжении редакции РЗН. Инфо.

Трагедия произошла 22 января 2025 года. По имеющимся данным, погибший многодетный рязанец, управляя автомобилем ВАЗ, сбил лося. После этого в его машину врезался Volkswagen. Водитель иномарки, со слов очевидцев, не стал останавливаться и уехал, а пострадавшего доставили в больницу, где он скончался через несколько дней, не приходя в сознание. Уголовное дело возбудили в мае 2025 года только после публикации РЗН. Инфо.

Первая экспертиза, проведенная спустя 16 месяцев после случившегося, не смогла однозначно установить механизм получения смертельных травм. Специалисты указывали, что с технической точки зрения невозможно выяснить, как именно перемещалось тело погибшего в салоне на всех стадиях происшествия и в какой из моментов были получены повреждения, повлекшие смерть.

После первой экспертизы вдова погибшего добилась вмешательства в дело Генеральной прокуратуры. 18 мая ей сообщили, что уголовное дело изъяли из производства следователя следственного отдела МВД РФ «Касимовский» и передали для дальнейшего расследования в отдел № 4 следственной части МВД РФ по Рязанской области.

В дополнительной экспертизе описываются некоторые детали расследования, в частности удалось собрать показания свидетелей и участников события.

Водитель Volkswagen объяснил правоохранительным органам, что утром в день трагедии почувствовал недомогание и по совету врача отправился в больницу в Рязани. Двигаясь в темное время суток со скоростью около 60-80 километров в час, он переключил свет на ближний перед резким поворотом у Шостья. Сразу после разъезда со встречным грузовиком он заметил темный автомобиль, стоящий под углом к дороге без включенных огней. Произошло столкновение, удар пришелся на правый передний угол его машины, после чего он проехал около 50 метров, остановился, но не стал подходить к чужому автомобилю, решив, что тот брошен, и отправился в лечебное учреждение. Других автомобилей он не заметил.

Между тем родственница пострадавшего прибыла на место вскоре после ДТП, она ехала на работу вслед за погибшим. Женщина увидела его стоящим возле машины: лицо было опухшим и в крови, он жаловался на то, что ничего не видит. Когда родственница попыталась снять с него шапку, то обнаружила открытую рану головы. Прибывшие сотрудники ГАИ поинтересовались, не находится ли мужчина в состоянии опьянения, на что она ответила отрицательно, пояснив, что он ехал на работу.

Также в материалах дела присутствуют показания еще одной свидетельницы, которая ехала из Сасова в Касимов. Она отметила, что автомобиль погибшего изначально стоял частью на обочине, частью на проезжей части, без включенных фар. После того как она вызвала экстренные службы, случилось столкновение с Volkswagen. Подойдя к ВАЗу, она увидела внутри мужчину с окровавленным лицом, который находился в сознании, но не отвечал на вопросы. Позднее на дороге она встретила тот самый Volkswagen с повреждениями правой передней части.

Согласно новому заключению, причиной смерти стала открытая черепно-мозговая и спинальная травма, повлекшая отек головного и спинного мозга с их смещением. Федеральные эксперты детально описали механизм образования повреждений, отметив, что деформация автомобиля пострадавшего была сосредоточена в передне-левой и задне-правой частях кузова.

В документе подчеркивается, что тело водителя в момент первого столкновения с лосем сместилось вперед, вверх и влево, что привело к сочетанной травме головы, позвоночника и конечностей от удара о деформированные детали салона. При этом кровоизлияние в правую височную мышцу могло образоваться именно во время второго удара, когда в автомобиль врезался Volkswagen. В этот момент тело инерционно сместилось в заднюю правую часть салона.

Таким образом, повторное исследование позволило разграничить обстоятельства получения разных групп травм и установить их прямую причинную связь с наступлением смерти в результате совокупности двух столкновений.

Вдова погибшего 47-летнего рязанца частично не согласна с выводами экспертов и реакцией следователя на экспертизу. По ее словам, новый следователь по делу считает, что основные травмы ее муж получил после первого столкновения с лосем — именно они привели к смерти. Она обратила внимание, что в экспертизе фигурируют показания о том, что машина ее супруга стояла на обочине. Однако на деле после столкновения с Volkswagen автомобиль переместился в кювет — оттуда его доставали позже. Она опасается, что уголовное дело закроют и справедливости добиться не получится.