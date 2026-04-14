Завершена экспертиза по делу о смерти многодетного рязанца в ДТП около села Шостье в Касимовском округе. Документ с выводами экспертов есть в распоряжении РЗН. Инфо. Уголовное дело возбудили в мае 2025 года после публикации РЗН. Инфо с рассказом вдовы погибшего многодетного рязанца о происшествии 22 января.

Мария, супруга погибшего, рассказала, что 22 января 2025 года 47-летний Андрей, опытный водитель с 25-летним стажем, выехал на работу в Касимовском районе. Возле поворота на село Шостье он сбил лося, животное отбросило под колеса встречного Камаза. По рассказам очевидцев, после удара Андрей чувствовал головокружение, у него были царапины от разбившегося лобового стекла. Ему вызвали скорую, но из машины не вытаскивали, чтобы не навредить. Пока ждали медиков, из-за поворота выехал Volkswagen, очевидцы махали водителю, но он не снизил скорость и врезался в машину Андрея. От удара автомобиль отлетел в кювет и перевернулся. Водитель иномарки не стал проверять, есть ли пострадавшие, и скрылся с места происшествия.

После второго вызова скорой Андрей, будучи в шоке, но в сознании, с трудом забрался в машину медиков. В касимовской больнице у него останавливалось сердце, но врачи провели реанимацию. Семья настояла на переводе в Рязань. Однако 28 января Андрей скончался, не приходя в сознание. У него остались трое детей.

Экспертизу регулярно откладывали и завершили лишь 9 апреля 2026 года — спустя 16 месяцев после аварии. В заключении перечислены травмы погибшего: закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияния, переломы костей черепа и другие. При этом автотехнический эксперт не смог точно установить, как именно повреждались автомобили в момент ДТП.

«Установить механизм данного ДТП с технической точки зрения экспертным путем в полном объеме не представляется возможным, следовательно, выяснить, как перемещалось тело погибшего, а салоне автомобиля на всех стадиях ДТП, экспертным путем в данном случае с технической точки зрения также не представляется возможным», — написано в документе.

При этом эксперты не исключили, что из-за того, что невозможно понять, в какой момент и как именно погибший получил смертельные травмы — после столкновения с лосем или, когда в него врезался Volkswagen, что смертельные ранения он мог получить в любой момент аварии.

Фото: Telegram-канал «Автоклуб города Касимов».