Генпрокуратура проведет проверку по делу погибшего в ДТП многодетного рязанца

Генеральная прокуратура поручила провести проверку по делу погибшего в ДТП многодетного рязанца в Касимовском округе. Материалы также передали для расследования в другой отдел следственного управления МВД, сообщила РЗН. Инфо вдова погибшего в аварии. В ответе УМВД России по Рязанской области от 18 мая женщине сообщили, что принято решение об изъятии уголовного дела из производства следователя следственного отдела МВД РФ «Касимовский» и передаче дальнейшего расследования в отдел № 4 следственной части МВД РФ по Рязанской области.

Оснований для привлечения другого участника аварии к уголовной ответственности не имеется из-за того, что результаты комплексной медико-криминалистической и судебной экспертизы гласят, что смерть ее супруга могла наступить как в результате наезда на лося, так и в результате последовавшего за этим ДТП. При этом нарушений сотрудников, которые расследовали дело больше года, не установлено.

Кроме того, жительница села Шостье предоставила редакции ответ от Генеральной прокуратуры РФ.

«Принимая во внимание, что по изложенным доводам руководителем нижестоящей прокуратуры решения не принимались, с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору Рязанской области поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать о результатах. Исполнение поручения контролируется», — написано в документе от 15 мая.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в мае 2025 года после публикации РЗН. Инфо, в которой вдова погибшего многодетного рязанца рассказала о ДТП, которое произошло 22 января.

Тогда 47-летний рязанец выехал на работу в Касимовском районе. Возле поворота на село Шостье он сбил лося, животное отбросило под колеса встречного Камаза. По рассказам очевидцев, после удара многодетный рязанец чувствовал головокружение, у него были царапины от разбившегося лобового стекла. Ему вызвали скорую, но из машины не вытаскивали, чтобы не навредить. Пока ждали медиков, из-за поворота выехал Volkswagen, очевидцы махали водителю, но он не снизил скорость и врезался в машину, припаркованную на обочине. От удара автомобиль отлетел в кювет и перевернулся. Водитель иномарки не стал проверять, есть ли пострадавшие, и скрылся с места происшествия.

После второго вызова скорой рязанец, будучи в шоке, но в сознании, с трудом забрался в машину медиков. В касимовской больнице у него останавливалось сердце, но врачи провели реанимацию. 28 января рязанец скончался, не приходя в сознание. У него остались трое детей.

Экспертизу регулярно откладывали и завершили лишь 9 апреля 2026 года — спустя 16 месяцев после аварии. В заключении перечислены травмы погибшего: закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияния, переломы костей черепа и другие. Эксперты не исключили, что из-за невозможности понять, в какой момент и как именно погибший получил смертельные травмы — после столкновения с лосем или когда в него врезался Volkswagen, — смертельные ранения он мог получить в любой момент аварии.