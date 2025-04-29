В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не завела дело

В Касимовском районе на машину многодетного рязанца наехали на обочине, пока тот ждал скорую после ДТП с лосем. 47-летний Андрей скончался в больнице. Полиция отказала его жене в заведении уголовного дела. Мария обратилась в редакцию РЗН. Инфо, чтобы привлечь внимание к трагедии и добиться справедливости. Мария — многодетная мать. Старшему сыну от первого брака 13 лет, двум детям от Андрея — 1 и 3 года.

В Касимовском районе на машину многодетного рязанца наехали на обочине, пока тот ждал скорую после ДТП с лосем. 47-летний Андрей скончался в больнице. Полиция отказала его жене в заведении уголовного дела. Мария обратилась в редакцию РЗН. Инфо, чтобы привлечь внимание к трагедии и добиться справедливости.

Мария — многодетная мать. Старшему сыну от первого брака 13 лет, двум детям от Андрея — 1 и 3 года.

«Он был прекрасным отцом и единственным кормильцем. Воспитывал моего старшего сына как родного. Сейчас сын скорбит и растерян. Мы все не можем поверить, что это произошло, а виновника никто не накажет», — поделилась вдова.

По словам Марии, ее муж 22 января выехал на работу, как всегда, около 7 утра. Он работал водителем и имел более 25 лет стажа без аварий. По дороге около поворота на село Шостье Андрей сбил лося. Животное отбросило под колеса проезжающего по встречной полосе МАЗа.

Как рассказал следствию очевидец, после столкновения с лосем Андрей чувствовал головокружение, у него были царапины от осколков. Ему вызвали скорую, но вытаскивать из машины не стали из-за боязни навредить.

«Водитель МАЗа рассказал мне, что пока они ждали скорую, из-за поворота выехал Volkswagen. Водителю махали руками, чтобы тот остановился, но он не снизил скорость и врезался в машину Андрея. Машина мужа отлетела в кювет и перевернулась от удара. Даже не проверив, пострадал ли кто-то, скрылся с места происшествия; свидетели даже не успели рассмотреть, кто сидел за рулем», — рассказала многодетная вдова.

После этого очевидцы вызвали скорую повторно. У Андрея был шок, он вышел из машины, был в сознании. Вдова узнала о случившемся от соседки, которая ехала по той же дороге на работу.

«Соседка увидела Андрея, в шоковом состоянии тот топтался около машины. У него было лицо в крови. Она спросила у него, как он себя чувствует. Андрей ответил, что ничего не видит и у него болит голова. Приехала скорая, он заполз в нее кое-как», — поделилась Мария.

В Касимовском ММЦ у Андрея остановилось сердце, его реанимировали. Семья настояла на его перевозке в Рязань. Когда врачи стабилизировали состояние пострадавшего, Андрея на вертолете МЧС доставили в рязанскую больницу. Уже в Рязани 28 января 47-летний отец троих детей скончался, не приходя в сознание.

Перечисление травм, которые получил Андрей в аварии заняло два объемных абзаца, самыми серьезными были черепно-мозговая травмы, кровоизлияния в височные доли.

73-летний водитель Volkswagen на допросе представил другую версию трагических событий, отличающуюся от свидетельских показаний. Его слова приводились в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

По словам водителя Volkswagen, с утра у него обострилось хроническое заболевание, он связался с лечащим врачом и получил совет ехать в больницу.

Перед поворотом, где произошла авария с лосем, он снизил скорость до 60 км/ч и увидел встречный грузовик. После того, как он разминулся с ним, мужчина заметил стоящий на дороге темный автомобиль — машину Андрея. Почти сразу произошло столкновение.

Как утверждает водитель, после удара он проехал еще около 70-100 метров и остановился. Осмотрев свой автомобиль, он не заглядывал в другой: подумал, что машину бросили, ведь габаритные огни не горели. Связи не было, поэтому он решил доехать до поста ГАИ и «моргнул» машине сотрудников, но те не отреагировали.

Отметим, что в материалах проверки нет данных об экспертизе на алкогольное опьянение 73-летнего водителя Volkswagen. Также сообщается, что автомобиль, попавший в ДТП, принадлежит его сыну.

«Из материалов проверки следует, что достаточных данных указывающих на наличие признаков преступления, предусмотренного частью 3 статьей 264 УК РФ, не имеется», — говорится в документе.

Вдова Мария недоумевает: почему сотрудники ОМВД «Касимовский» не допросили всех свидетелей? Ведь по ее словам, на месте происшествия была женщина, которая видела удар и то, что виновник уехал с места ДТП.

«Почему когда водитель Volkswagen приехал давать показания, его не проверили на опьянение? Почему не досмотрели машины? Он очень состоятельный, известный в округе человек», — рассказала женщина.

По ее словам, гражданская жена участника ДТП — владеет крупным гостиничным бизнесом в Касимовском районе.

Вдова отметила, что извинений ей не принесли, человек, который, как она думает, виновен в смерти ее мужа с ней не связывался.

Многодетная мать не может обратиться в страховую компанию, чтобы ей возместили ущерб из-за того, что виновное лицо в аварии не установлено. Она оформила пенсию по потере кормильца, сейчас находится в декрете, младшему ребенку нужен постоянный уход. Тем более детского садика в Шостье нет, и даже отдать младших детей туда нет шансов.

Мария направила жалобу на бездействие сотрудников ОМВД «Касимовский» главе СК Александру Бастрыкину и Касимовскому межрайонному прокурору Дмитрию Лахтикову. В документах она и ее адвокат требуют завести уголовное дело по статье 264 УК РФ. Кроме того, она обратилась к местным депутатам и записала видеообращение.

В региональной прокуратуре прокомментировали РЗН. Инфо ситуацию. По их информации, жалоба Марии к ним поступила. Сейчас находится на рассмотрении.

«Срок рассмотрения еще не вышел. Решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — написали в ведомстве.