Вдова погибшего в ДТП многодетного рязанца добилась возбуждения уголовного дела

Вдова многодетного рязанца, погибшего в ДТП возле поворота на село Шостье, добилась возбуждения уголовного дела спустя практически полгода после трагедии. Об этом РЗН. инфо рассказала сама Мария, редакция писала о ситуации и отказе органов расследовать трагедию ранее. «Это маленькая, но победа», — отметила рязанка. В документе, который прислали вдове, написано, что дело по статье 264 статьи УК возбудили после изучения доследственной проверки. Напомним, Мария ищет свидетелей произошедшего. 22 января около 7 утра муж рязанки Андрей по дороге на работу сбил лося. Животное отбросило под колеса проезжающего навстречу МАЗа.

Вдова многодетного рязанца, погибшего в ДТП возле поворота на село Шостье, добилась возбуждения уголовного дела спустя практически полгода после трагедии. Об этом РЗН. инфо рассказала сама Мария, редакция писала о ситуации и отказе органов расследовать трагедию ранее.

«Это маленькая, но победа», — отметила рязанка.

В документе, который прислали вдове, написано, что дело по статье 264 статьи УК, которая предусматривает ответственность за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть, возбудили после изучения доследственной проверки.

Напомним, Мария ищет свидетелей произошедшего. 22 января около 7 утра муж рязанки Андрей по дороге на работу сбил лося. Животное отбросило под колеса проезжающего навстречу МАЗа.

По словам одного из свидетелей, Андрей и водитель МАЗа вызвали скорую помощь, автомобиль погибшего был припаркован на обочине, рязанец не получил серьезных ранений. В этот момент из-за поворота выехал Volkswagen и врезался в машину многодетного отца. В результате ударов автомобиль Андрея отбросило в кювет, он перевернулся. Водитель Volkswagen скрылся с места происшествия.