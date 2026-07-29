«Ъ»: Wildberries начала искать склады в Казахстане после атак БПЛА в России

Один из собеседников газеты сообщил, что Wildberries ищет 100 тысяч м² складов в Казахстане. Другой источник выразил мнение, что компания готова забрать все доступные в стране помещения, учитывая в целом ограниченное предложение. Собеседники «Ъ» уточнили, что таким образом маркетплейс хочет обезопасить часть своих мощностей от ударов БПЛА. Указано, что собственники не готовы сдавать склады в России Wildberries из-за высоких рисков.

Wildberries начала искать склады в Казахстане после атак БПЛА в России. Об этом 29 июля рассказали четыре источника «Ъ» на рынке недвижимости.

Один из собеседников газеты сообщил, что Wildberries ищет 100 тысяч м² складов в Казахстане. Другой источник выразил мнение, что компания готова забрать все доступные в стране помещения, учитывая в целом ограниченное предложение.

Собеседники «Ъ» уточнили, что таким образом маркетплейс хочет обезопасить часть своих мощностей от ударов БПЛА. Указано, что собственники не готовы сдавать склады в России Wildberries из-за высоких рисков.

Со ссылкой на пресс-службу RWB в публикации сказано, что компания в странах присутствия ведет плановую работу по строительству логистических объектов. В ближайшее время сдадут часть из них. Как выяснила газета, в Казахстане строят объект площадью более 100 тысяч м², который находится в Алматы. Еще один объект на 160 тысяч м² возводят в Астане, его ввод запланирован на следующий год.

В пресс-службе RWB газете также рассказали, что все организационные усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по различным складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров.

При этом источники «Ъ» заявили, что в Казахстане найти крупный вакантный логистический блок может быть непросто (свободно лишь 130 тыс. кв. м, разбросанных по городам). Кроме того, ставки аренды сопоставимы с московскими (около 10,3 тыс. руб./кв. м в год).

Напомним, с 18 июля объекты компании в Московской и Тамбовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Крыму подверглись атакам беспилотников.

В ночь на 29 июля над Рязанской областью перехватили 45 БПЛА. Говорилось, что в областном центре эвакуировали логистический объект Wildberries в соответствии с требованиями безопасности. Склад в Рязани временно перестал принимать поставки.