В Рязани эвакуировали логистический объект Wildberries

Отмечается, что логистический объект компании в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности. Напомним, над Рязанью прогремело несколько хлопков. Из-за грохота люди начали просыпаться. В опергруппе сообщали о массовой атаке беспилотников на регион. Позже губернатор Павел Малков заявлял, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на промышленных территориях. На местах работают оперативные службы. Госпитализированы шесть человек.