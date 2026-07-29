В Рязани склад Wildberries временно перестал принимать поставки

Об этом сообщили 29 июля в официальном Telegram-канале «WB Партнеры». «Товары, которые хранятся на этом объекте, пока сняты с продажи. Мы уже работаем над корректным отображением остатков и постараемся исправить это в ближайшее время. Также вы можете перенаправить поставки на склад во Владимире», — говорится в сообщении. Отмечается, что о возобновлении работы сообщат в официальных каналах компании.

В Рязани склад Wildberries временно не принимает поставки. Об этом сообщили 29 июля в официальном Telegram-канале «WB Партнеры».

«Товары, которые хранятся на этом объекте, пока сняты с продажи. Мы уже работаем над корректным отображением остатков и постараемся исправить это в ближайшее время. Также вы можете перенаправить поставки на склад во Владимире», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении работы сообщат в официальных каналах компании.

Ранее стало известно, что в Рязани эвакуировали логистический объект Wildberries.

Напомним, в ночь на 29 июля над регионом сбили 45 БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях. Поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани.

Губернатор Павел Малков сообщал, что пострадали шесть человек. Их госпитализировали.