Логистические центры Wildberries подверглись атакам беспилотников

Логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске подверглись атакам беспилотников, сообщила глава компании Татьяна Ким, передает РИА Новости. По ее словам, в настоящее время ведется работа по устранению последствий инцидента с привлечением профильных служб. В результате падения обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре вспыхнул пожар, в котором пострадали три человека, доставленные в больницы. Также фрагменты дронов повредили два многоквартирных и два частных дома, однако жертв нет. В Невинномысске еще один склад загорелся после атаки дронов, и, по словам губернатора Владимира Владимирова, за медицинской помощью обратились пять человек. Во время налета беспилотников оба комплекса были эвакуированы.

Логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске подверглись атакам беспилотников, сообщила глава компании Татьяна Ким, передает РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время ведется работа по устранению последствий инцидента с привлечением профильных служб.

В результате падения обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре вспыхнул пожар, в котором пострадали три человека, доставленные в больницы. Также фрагменты дронов повредили два многоквартирных и два частных дома, однако жертв нет.

В Невинномысске еще один склад загорелся после атаки дронов, и, по словам губернатора Владимира Владимирова, за медицинской помощью обратились пять человек.

Во время налета беспилотников оба комплекса были эвакуированы.

Ранее ВСУ уже атаковали склады Wildberries в России, погибли 7 человек.