ВСУ атаковали склады Wildberries в России, погибли 7 человек

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что в результате удара БПЛА по складу Wildberries в Котовске пострадали 25 человек. Семь человек, работавших в ночную смену, погибли на месте. По данным главы Подмосковья Андрея Воробьёва, 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали.

В ночь на 18 июля ВСУ атаковали склады Wildberries в Московской и Тамбовской областях. Об этом сообщили главы регионов.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что в результате удара БПЛА по складу Wildberries в Котовске пострадали 25 человек. Семь человек, работавших в ночную смену, погибли на месте.

По данным главы Подмосковья Андрея Воробьёва, 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали.

Также в Московской области, в Ногинске, произошло возгорание на территории нефтебазы, пострадали два человека. В целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия.