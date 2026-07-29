В Рязани после ночной атаки повреждены дом и нежилое здание

По словам главы региона, ночью над территорией Рязанской области сбиты 45 БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях. Поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани. Губернатор напомнил, что пострадали шесть человек. Их госпитализировали. Как отметил Малков, угрозы жизни нет. «На месте работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий. Благодарю расчеты ПВО, мобильные огневые группы и всех, кто защищал Рязанскую область», — заключил Малков.

В Рязани после ночной атаки повреждены дом и нежилое здание. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях.

По словам главы региона, ночью над территорией Рязанской области сбиты 45 БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях. Поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани.

Губернатор напомнил, что пострадали шесть человек. Их госпитализировали. Как отметил Малков, угрозы жизни нет.

«На месте работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий. Благодарю расчеты ПВО, мобильные огневые группы и всех, кто защищал Рязанскую область», — заключил Малков.

Напомним, рязанцев разбудили звуки грохота. Позже в опергруппе сообщили о массовой атаке беспилотников на регион.

Губернатор Павел Малков заявлял, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на промышленных территориях. На местах работают оперативные службы.