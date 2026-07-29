В Минобороны прокомментировали ночную атаку на Рязань

Отмечается, что БПЛА самолетного типа перехватили над территорией Рязанской области в период с 20.00 28 июля до 8.00 29 июля силы ПВО. Число сбитых дронов не называется. Всего в указанный период над Россией уничтожили 295 украинских беспилотников. Атаки отражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Чувашской Республики, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Минобороны прокомментировали ночную атаку на Рязань. Пост об этом опубликован в соцсетях ведомства.

Отмечается, что БПЛА самолетного типа перехватили над территорией Рязанской области в период с 20.00 28 июля до 8.00 29 июля силы ПВО. Число сбитых дронов не называется.

Всего в указанный период над Россией уничтожили 295 украинских беспилотников. Атаки отражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Чувашской Республики, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, над Рязанью прогремело несколько хлопков. Из-за грохота люди начали просыпаться.

В опергруппе сообщали о массовой атаке беспилотников на регион. Позже губернатор Павел Малков заявлял, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на промышленных территориях. На местах работают оперативные службы. Госпитализированы шесть человек.

Обновлено: над регионом сбито 45 БПЛА. Поврежден дом в частном секторе и нежилое здание.