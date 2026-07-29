Арестована замминистра здравоохранения Рязанской области Наталья Тимошенко

Наталью Тимошенко подозревают во взятке в особо крупном размере (статья 290 часть 6 УК). Советский районный суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Она останется в СИЗО до 7 сентября. При этом на решение подана жалоба, которую рассмотрит Рязоблсуд. На сайте регионального министерства здравоохранения информация о Тимошенко пока сохранена. Отмечается, что она курирует управление бюджетного планирования и финансового обеспечения. Отметим, что она занимает должность замминистра с 2023 года.

В Рязани арестовали первого заместителя министра здравоохранения региона Наталью Тимошенко. Об этом РЗН. Инфо сообщил собственный источник.

Наталью Тимошенко подозревают во взятке в особо крупном размере (статья 290 часть 6 УК). Советский районный суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Она останется в СИЗО до 7 сентября. При этом на решение подана жалоба, которую рассмотрит Рязоблсуд.

На сайте регионального министерства здравоохранения информация о Тимошенко пока сохранена. Отмечается, что она курирует управление бюджетного планирования и финансового обеспечения. Отметим, что она занимает должность замминистра с 2023 года.

Напомним, ранее в Рязани арестовали бывшего главврача ОКБ Олега Шалаева. Следственный комитет обнаружил более десяти эпизодов получения взяток в крупном и особо крупном размерах. Выяснилось, что с января 2023 по декабрь 202 года Шалаев принял около 8,5 млн рублей.

Зампред облправительства, министр здравоохранения Рязанской области прокомментировал задержание экс-главврача ОКБ и заявил, что «тот, кто путает свой карман с карманом государства, должен нести ответственность».

На одном из судебных заседаний адвокат Шалаева заявила о готовности подсудимого выдать других участников уголовного дела. Он заключил сделку со следствием и рассказал о возможных фигурантах и их преступлениях.