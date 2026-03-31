СК выявил еще 11 эпизодов получения взяток бывшим главврачом рязанской ОКБ

В рамках расследования следователями регионального СК России во взаимодействии с региональными УЭБ и ПК УМВД России и УФСБ России выявлено еще одиннадцать эпизодов получения Олегом Шалаевым взяток от работников медучреждения в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, с января 2023 по декабрь 2025 года взятки на общую сумму около 8,5 млн рублей Шалаев получал через работников ОКБ. За участие в схеме получения денег главврач обещал сотрудникам премии. Напомним, Шалаева задержали 23 января по делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2025 году Шалаев предоставлял предпринимателю информацию о предстоящих закупках медицинского оборудования и материалов, создавая преимущество в аукционах перед другими поставщиками. Ему вменяли три эпизода получения взяток в крупном размере.

Экс-главврач ОКБ находится в СИЗО. Ранее его адвокат заявил о готовности Шалаева выдать других участников уголовного дела.