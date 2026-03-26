Адвокат экс-главврача ОКБ заявил о готовности Шалаева выдать других участников уголовного дела
«Шалаев активно сотрудничает со следствием с самого первого допроса, давал подробные признательные показания… В дальнейшем готов заключить досудебное соглашение о сотрудничестве и изобличить иных участников, которые в настоящее время не проходят никаким образом по делу», — отметил адвокат. Сам Шалаев подтвердил слова его защитника: «Я понимаю серьёзность и ситуации и полностью осознаю ответственность, которая на мне лежит».

Адвокат экс-главврача ОКБ Олега Шалаева заявил о готовности подсудимого выдать других участников уголовного дела. Об этом защитник заявил во время продления меры пресечения.

«Шалаев активно сотрудничает со следствием с самого первого допроса, давал подробные признательные показания… В дальнейшем готов заключить досудебное соглашение о сотрудничестве и изобличить иных участников, которые в настоящее время не проходят никаким образом по делу», — отметил адвокат. Сам Шалаев подтвердил слова его защитника.

«Я понимаю серьёзность и ситуации и полностью осознаю ответственность, которая на мне лежит», — заявил подсудимый. Напомним, суд оставил в СИЗО Шалаева до 21 июня.

Напомним, Олег Шалаев занималл должность главврача ОКБ с июня 2024 года .

23 января 2026 года экс-главврача задержали. Уголовное дело возбудили по факту получения взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2025 году Шалаев предоставлял предпринимателю информацию о предстоящих закупках медицинского оборудования и материалов, создавая преимущество в аукционах перед другими поставщиками. Ему вменяют три эпизода получения взяток в крупном размере.

Ранее на задержание Шалаева отреагировали в минздраве. Глава ведомства Александр Пшенников отметил, что этот случай — «часть системной работы по очищению региональной системы здравоохранения», а борьба с коррупцией ведется на всех уровнях.