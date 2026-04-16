Пшенников прокомментировал задержание экс-главврача ОКБ из-за взяток
Заместитель председателя облправительства Александр Пшенников, курирующий здравоохранение, прокомментировал задержание бывшего главного врача ОКБ Олега Шалаева по подозрению во взятках. В четверг, 16 апреля, на своем публичном отчете министр ответил на вопросы о коррупционных делах в медицинской сфере и о проводимых проверках.

«Уголовное дело есть и не одно — просто один случай резонансный. Повторю слова губернатора: тот, кто путает свой карман с карманом государства, должен нести ответственность», — подчеркнул министр, комментируя ситуацию.

Он добавил, что проверки в системе здравоохранения идут на постоянной основе — контролируются закупки, расходование средств ОМС, проводятся внешние аудиты. Пшенников отметил, что ведомство работает в открытом режиме и полностью содействует правоохранительным органам. По его словам, коррупционные проявления в медицине недопустимы, поскольку от этой сферы напрямую зависят жизни людей.

Напомним, по данным следственного комитета, в период с января 2023 по декабрь 2025 года Олег Шалаев получил взятки на общую сумму около 8,5 млн рублей. Деньги передавались через сотрудников больницы, а в обмен главврач обещал подчиненным премиальные выплаты.

Первоначально ему вменяли три эпизода взяток за предоставление предпринимателю инсайдерской информации о предстоящих закупках медоборудования. Позднее следствие выявило еще 11 эпизодов коррупционных схем.

Шалаева задержали 23 января, сейчас он находится в СИЗО. Его адвокат заявлял о готовности подзащитного к сотрудничеству со следствием.

Подробнее о задержании Шалаева — в сюжете РЗН. Инфо.