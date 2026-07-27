В Рязани назначены публичные слушания по вопросу застройки Центрального рынка

Речь идет о внесении изменений в Генеральный план города и Правила землепользования и застройки в районе улиц Спартаковская и Кудрявцева. Инициаторами преобразований выступили частные лица совместно с управлением земельных ресурсов и имущественных отношений городской администрации. Согласно опубликованному проекту, функциональное назначение данной территории планируется изменить с зоны деловых объектов и городских парков на общественно-жилую зону. Публичные слушания состоятся 13 августа в 18:30 на улице Введенской, дом № 107 в кабинете № 219.

В Рязани назначены публичные слушания по вопросу застройки территории Центрального рынка. Соответствующий документ опубликован в газете «Рязанские ведомости».

Речь идет о внесении изменений в Генеральный план города и Правила землепользования и застройки в районе улиц Спартаковская и Кудрявцева. Инициаторами преобразований выступили частные лица совместно с управлением земельных ресурсов и имущественных отношений городской администрации. Согласно опубликованному проекту, функциональное назначение данной территории планируется изменить с зоны деловых объектов и городских парков на общественно-жилую зону.

Публичные слушания состоятся 13 августа в 18:30 на улице Введенской, дом № 107 в кабинете № 219.

Ранее стало известно, что появится на территории рынка. В числе заявителей, чьи обращения легли в основу решения комиссии по землепользованию и застройке, указаны Владислава Турканова, Евгений Занин и управление земельных ресурсов администрации города. По данным сервиса «Rusprofile», Евгений Занин является директором ООО «Специализированный Застройщик „Олимп“» и ООО «Специализированный Застройщик „Город“». Как выяснила корреспондент РЗН. Инфо, обе компании связаны с застройщиком «Единство».

Весной 2024 года в нижней части Центрального рынка начали разбор павильонов. Спустя месяц на месте стартовали земляные работы.

Летом 2025 года там начали сносить здания. Тогда в мэрии рассказали, что разрешения на строительство нет.