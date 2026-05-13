Территорию Центрального рынка в Рязани застроят

Администрация города Рязани выпустила постановление о подготовке изменений в Генеральный план города в отношении территории, прилегающей к Центральному рынку. Документ касается земельных участков в границе улиц Спартаковская — Кудрявцева. Согласно тексту постановления, функциональное зонирование меняется с зоны деловых и обслуживающих объектов, а также городских парков и скверов, на общественно-жилую зону.

В числе заявителей, чьи обращения легли в основу решения комиссии по землепользованию и застройке, указаны Владислава Турканова, Евгений Занин и управление земельных ресурсов администрации города. По данным сервиса «Rusprofile», Евгений Занин является директором ООО «Специализированный Застройщик „Олимп“» и ООО «Специализированный Застройщик „Город“». Если верить сайтам ООО, обе компании связаны с застройщиком «Единство».

Также Занин руководит компанией ООО «Мещера», зарегистрированной в Рязани и работающей в сфере сельского хозяйства.

Сейчас, как выяснила корреспондент РЗН. Инфо территория пустует, техники там нет, но земля частично перерыта.

Напомним, в марте 2024 года в нижней части Центрального рынка, в районе улицы Горького, начали разбирать пустующие павильоны. Уже в апреле 2024 года рядом с рынком стартовали земляные работы.

К июню 2025 года на территории рынка начали сносить здания. В пресс-службе горадминистрации подтвердили, что на участке ведется демонтаж, по периметру установят забор, но разрешения на новое строительство пока не выдавались.

Продавцы рынка ранее сообщали, что их попросили освободить места без подробных объяснений причин.