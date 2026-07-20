В суде Рязани огласили письменные материалы по делу Артема Никитина

Гособвинитель озвучил заключения экспертов, которые изучали оптические диски с записями разговоров. Специалистам необходимо было установить, имеется ли на аудиофайлах голос Никитина. Кроме того, эксперты подтвердили, что на записях содержится диалог на тему передачи денег в размере 7 и 8 миллионов рублей.

В Советском районном суде продолжили рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего зампреда облправительства Артема Никитина. На заседании в понедельник, 20 июля, присутствовала корреспондент РЗН. Инфо.

Гособвинитель озвучил заключения экспертов, которые изучали оптические диски с записями разговоров. Специалистам необходимо было установить, имеется ли на аудиофайлах голос Никитина. Кроме того, эксперты подтвердили, что на записях содержится диалог на тему передачи денег в размере 7 и 8 миллионов рублей.

Далее огласили распоряжения губернатора и регионального правительства о назначении Никитина на должности и о снятии с них, а также заключенные трудовые договоры. Он стал заместителем председателя правительства в декабре 2021 года. До назначения Никитин руководил АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций». Будучи зампредом, он курировал региональные министерства культуры, спорта, цифрового развития, управление ЗАГСа, комитет инвестиций и туризма. В феврале 2025 года Никитин ушел с должности по собственному желанию, а позже был задержан.

В суде также были озвучены протоколы заседаний советов автономных некоммерческих организаций «Агентство развития туризма», «Цифровой регион», «Центр развития креативных индустрий». Никитин принимал в них участие. На рабочих встречах обсуждалось заключение контрактов и договоров на оказание услуг по проведению фестивалей, декорированию общественных территорий, в том числе Рязанской ВДНХ.

После оглашения материалов гособвинитель подал ходатайство о вызове потерпевшего Максима Амелина на следующее заседание по делу, которое состоится 17 августа. Если потерпевший не явится, планируется допрос свидетелей.

Напомним, Артема Никитина задержали в конце февраля 2025 года за получение взятки в особо крупном размере. По информации рязанского СК, подозреваемый потребовал от ИП вознаграждение за помощь в заключении договоров с курируемыми организациями. Спустя месяц Никитин написал явку с повинной и дал подробные показания об инкриминируемом преступлении. Позже ему добавили новую статью, предусматривающую легализацию (отмывание) денег или имущества.

В июне 2026 года в суде зачитали обвинительное заключение. Согласно материалам следствия, взятки Никитину передавал индивидуальный предприниматель, директор компании «Прожектор» Максим Амелин.

При личных встречах Никитин сообщал Амелину о предстоящих конкурсных процедурах для организации десятков мероприятий, среди которых форумы «Кадры для инвесторов» и другие, фестивали ГТО и «Все сюда» на Лыбедском бульваре, фестиваль «Небо России», открытие Торгового городка, фестивали «Новый год» и «Лето» в Торговом городке.

По версии следствия, первую взятку Никитин получил от Амелина в размере 1,5 миллиона в 2022 году. Всего от Амелина бывший зампред правительства региона Артем Никитин принял 18,8 миллиона рублей.

Подробнее о деле можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.