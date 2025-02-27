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Зампред рязанского правительства Артем Никитин покинул должность
В сообщении сказано, что с 26 февраля Никитин покинул должность первого зампреда по собственному желанию.

Зампред рязанского правительства Артем Никитин покинул должность. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В сообщении сказано, что с 26 февраля Никитин покинул должность по собственному желанию. Региональные минкульт и минспорта, которые он курировал, передали в социальный блок под кураторство зампреда Натальи Суворовой. Главное управление записи актов гражданского состояния теперь курирует первый зампред правительства Анна Рослякова, министерство цифрового развития, информационных технологий и связи — зампред аравительства Швакова, а комитет инвестиций и туризма региона — вице-губернатор Артем Бранов.

Никитин был зампредом с декабря 2021 года.